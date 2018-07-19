如美航艦通過台海 國防部：按規定掌握識別

2018-07-19 11:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部亞太助理部長薛瑞福今被媒體問及「美軍有無計劃派航空母艦穿越台海」時回應，雖他不能評論未來的計劃，但台灣海峽是國際水域，美國軍艦有權利通過，「包括妳（提問記者）提到的載台」。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，我國對於自由航行權的執行相當審慎小心，國軍對於行經我國周遭的機艦，都會掌握、監偵、識別，面對各國機艦都是如此因應。

陳中吉稍早在國防部例行記者會，被媒體問及薛瑞福談及美國航艦經過台海相關議題時表示，薛瑞福並未正面回應此問題，但我國周邊海域，在鄰接區以外屬於公海，包括台海、台灣東部海域，都是周邊國家通航、實施任務的繁忙水域，國軍都依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，對於他國機艦識別，並掌握、監偵情形。

由於美國2艘搭載神盾作戰系統的伯克級驅逐艦7月7日自台海北上，我國主動發布此訊息。陳中吉表示，我國對於自由航行權非常謹慎小心，目的在於顯示國軍有能力掌握台海周邊狀況，並讓國人安心。

陳中吉表示，除薛瑞福意見外，美國國會在「國防授權法案」等年度法案相關條文，都對我國在區域裡扮演和平穩定角色的重視，美國是我國堅定盟友，不管維護自由和平霍民主核心價值，在我國有堅實國防實力，才能任此角色。

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