蕭美琴等立委在美關切台灣鋼鋁被課關稅

2018-07-19 10:55

〔駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導〕率團訪問美國華府「台美國會議員聯誼會」會長、民進黨立委蕭美琴今天表示，他們此行向美國國會及行政部門關切台灣至今未獲美國鋼鋁關稅豁免，但美方沒有明確的說明。

「台美國會議員聯誼會」16日起訪美，成員包括會長蕭美琴、副會長江啟臣，立委呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安、劉世芳、林俊憲、余宛如，今天傍晚在駐美代表處舉行記者會。

蕭美琴說，台灣政務委員月前訪美時曾向美國貿易代表署（USTR）提出完整的書面說明，他們這次並未安排訪問USTR，但有與幾個影響政策的重要單位深度對話。她表示，台灣並不是唯一在等待答覆的國家，可能要待美國整體政策更清晰後才會有結果，但返台後會持續要求台灣政府繼續與美方交涉。

江啟臣則說，川普政府目前最大的麻煩是不確定性，連美國同黨議員都無法預測川普的決策，對大家都是挑戰。有些美國議員在訪問中表達憂心，擔心美國的關稅政策引起其它國家報復，影響選區，考慮修法以限制行政部門的權力。

針對川普總統的不可預測性，江啟臣也向美國國會議員表達憂慮，擔心美國對外政策是以價值，還是價格為計算基礎。川普與中國之間的貿易談判，是否可能為了美國貿易的利益，選擇在台灣問題退讓？美國國會議員也有提出類似問題。

不過蕭美琴表示，比起經貿問題，台美在軍事方面的合作不斷深化，美國不但對解放軍在台海的挑釁有回應，而且長期而言，美台合作以因應解放軍挑釁的態度是明確且一致的。

「台美國會議員聯誼會」兩天內已拜訪參議院外委會亞太小組主席賈德納、眾議院外委會主席羅伊斯、眾院外委會亞太小組主席游何，並與眾院台灣連線成員餐敘。