若明年又產銷失衡 林聰賢：那我和副主委都要切腹了

林聰賢今日接受廣播節目專訪時直言，若明年再度產銷失衡，那他跟副主委陳吉仲「都要去切腹了」。（資料照）

2018-07-19 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕近期香蕉等水果產銷失衡、價格下跌，更傳出火龍果可能價崩，不過農委會主委林聰賢今日接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時直言，若明年再度產銷失衡、價格下跌，那他跟副主委陳吉仲「都要去切腹了」。

林聰賢指出，由於今年天氣好，水果產銷過大狀況下內需市場固定，價格自然會下降，然而農民看到價格好也會搶種水果，林聰賢坦言，火龍果在這10年內已經成長了4倍，主持人周玉蔻也質疑「火龍果剛剛出來，為何主委就說價格會崩跌？」林聰賢則表示「是總統在中常會中問陳吉仲，他說我們下一個會監控火龍果，我們怎麼會去說價格會下跌？」

林聰賢提到，目前新農業要推保險、生產履歷，其實很多制度都在走，但是目前資料還沒有對接起來，周玉蔻則說：「那沒有做到你要負責嘛。」林聰賢則回應：「當然是我要負責。」

周玉蔻隨後建議林聰賢針對農民申報制度要「給個時間」，林聰賢表示目前領了「軍令狀」是要從現在開始做起，明年若是再發生今年的過剩狀況，林透露他跟副主委陳吉仲笑笑說「我們兩個都要去切腹」。