為環保而戰！力阻掩埋場7年 牛埔里長跳級選市長

2018-07-19 09:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因不滿政府遲未撤除當地事業廢棄物綜合處理中心的設置計畫，被網友稱「全世界最棒里長」的台南龍崎區牛埔里長陳永和，決定主動出擊，跳級參選市長，誓言為環保而戰，「靠自己來守護家園」。

2018台南市長參選爆炸，目前除了藍綠提名的高思博、黃偉哲之外，還有無黨籍的許忠信、陳子敬、蘇煥智、林義豐等人表態，而陳永和的加入戰局，再為地方政壇投下震撼彈。

陳永和將於明天在永華市政中心前方草坪宣布參選市長，他強調，7年來為終止掩埋場而辛苦奔波，持續陳情、抗議，力阻美麗的家園被破壞，但政客玩兩面手法，假意安撫、實則欺瞞，藍綠都一個樣，因此不再靠別人，「台南的未來自己拚」。

陳永和提到，今年3月14日，為了掩埋場的爭議，帶領鄉親北上陳情，卻遭移送法辦，中央漠視地方父老的心聲，著實心灰意冷，後來接到出庭傳票，真的看清了政客嘴臉，決定挺身參選，為環保、為台南而戰。

龍崎牛埔里的綜合事業廢棄物處理中心設置計畫，因有河川污染、斷層帶等疑慮，加上國寶級的月世界地景將遭破壞，遭居民與環團強烈反對，爭議持續迄今。

身為企業家的陳永和一直關注設置案，全力阻止，2014年甚至返鄉參選里長，站在反掩埋場陣營的最前線，不斷對外發聲，喚起各界支持，加入抗議行列。

因為反對掩埋場，陳永和當上里長後，屢遭攻訐，檢舉選舉買票、貪污瓦斯補助，甚至指控其工廠排放廢水，被刻意聚眾包圍等，一連串的抹黑卻是反效果，網友不滿，全力聲援他。