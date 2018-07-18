賴揆核定 中央機關逾七千派遣工 兩年內歸零

2018-07-18 22:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院及所屬機關今年首季聘用7238名派遣人員，行政院長賴清德認為保障勞工權益須從政府做起，今天正式核定派遣人員2年內歸零，改以公開遴選程序聘用。

賴清德晚間在臉書上表示，蔡英文總統曾表示，就公部門運用派遣勞工的問題，應該漸進的減到最少，行政院在通盤檢討公部門現行運用勞動派遣情形後，他在昨天核定「行政院暨所屬機關（構）檢討勞動派遣運用實施計畫」，未來行政院暨所屬機關（構）將採溫和漸進方式，逐步減少運用勞動派遣，在2年內達成零派遣的目標。

賴揆指出，各機關將依原業務性質改為自僱臨時人員或其他人力運用方式，而臨時人員的徵選將由用人機關成立遴選小組，以公平公開之方式辦理，徹底減少機關徇私任用情事。希望藉由上述計畫，回應各界要求政府減少勞動派遣之訴求。

根據統計，行政院及所屬中央政府機關在今年第一季共聘用7238名派遣人力，其中以農委會2638人最多，其次是衛福部的845人。現行中央政府運用的派遣人員，主要執行森林保護管理、林業調查測量、試驗研究、進行行政協助、觀護佐理、文化場館業務、國家公園巡查與工程等工作。

賴揆說，過去政府基於多元彈性用人的需求，常運用非典型人力從事機關中的非核心工作，而隨著運用的比例逐漸提高，對勞動市場結構及勞工權益產生一定程度影響，尤其以使用勞動派遣人力之議題最受外界關注，以內政部、教育部、法務部、農委會、衛生福利部、文化部等運用派遣人數前六大機關為例，合計的派遣人數就有5621人。