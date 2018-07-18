出席宮廟餐會 蘇貞昌感慨：新北被比下去

民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天晚間出席新港奉天宮餐會，希望爭取民眾支持，讓新北更新、更好。（記者賴筱桐攝）

2018-07-18 23:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天晚間在板橋出席新港奉天宮餐會，進場時受到熱烈歡迎，現場席開100多桌，民眾爭相握手、合照，氣氛熱絡。蘇貞昌致詞表示，這幾年新北市漸漸「被比下去」，「當別人在拚、在跑的時候，我們用走的，就會被拚過去」，他希望爭取民眾支持，讓新北更新、更好。

今天出席餐會的民意代表包括立法委員張宏陸、市議員何博文、市議員李婉鈺、市議員劉美芳、市議員參選人石一佑、市議員參選人戴瑋姍、市議員參選人丁睿昇等人，蘇貞昌和與會貴賓一起舉杯，向在場支持者表達謝意。

蘇貞昌表示，感謝大家的支持，讓他有機會擔任兩屆台北縣長，他詢問台下觀眾，「板橋的新板特區『有水（漂亮）』無？」他說，新北市要做的事情還很多，以他過去當縣長的經驗、擔任行政院長的能量，如果讓他在11月24日當選，一定會使出更大的力氣、加倍認真，讓新北市更新、更好。

蘇貞昌感慨表示，這幾年新北市漸漸被比下去，看看隔壁的縣市，桃園市在市長鄭文燦領導下，有非常大的進步，基隆市長林右昌也替基隆爭取許多資源，「當別人在拚、在跑的時候，我們用走的，就會被拚過去」，所以他拜託在場人士，給予機會讓他替大家做事，也請支持民進黨籍市議員參選人順利進入議會，一起讓新北市更新、更好。