楊敏盛、陳學聖同框滅火辭職換將說 臉書卻埋伏筆

2018-07-18 22:16

［記者謝武雄／桃園報導］針對「換將」說，國民黨桃園市黨部主委楊敏盛先在臉書PO文公開歡迎全國人才參選，今天中午又與市長參選人陳學聖連袂否認辭職換將說，似乎前後矛盾；對此，楊敏盛幕僚陳建松表示，市黨部只是輔選的角色，但選舉仍以勝選為考量，如果中央有更優秀人才要換將，黨部當然歡迎，但市長提名權在中央，黨中央不換將，市黨部還是會全力輔選陳學聖。

陳建松說，陳學聖從4月初選迄今民調沒有起色，基層反映都很焦慮，大約在兩週前有媒體傳出換將說，而楊敏盛下鄉座談，基層都很關心是否換將，連黨籍議員參選人都有很多聲音，由於基層反映，陳學聖在市長選戰中似乎沒有聲音，連媒體都沒有報導，對於基層的焦慮及心聲，市黨部有必要向黨中央反映。

陳建松表示，無論是花蓮縣長傅崑萁、前行政院長張善政、前衛生署長楊志良、前內政部長李源鴻等，都是黨內優秀人才，基於勝選考量，楊敏盛當然歡迎這些能帶給桃園大未來的人才，但陳學聖是黨內初選勝出的參選人，黨中央決定讓陳學聖參選到底，黨部也會全力輔選，打好這場選戰。

陳建松也以作戰來比喻，黨部輔選要打基層這是陸軍，目前陳學聖好像是以「空軍」為主，但「陸空還是要協同作戰」，才有勝算的機會，黨部提出歡迎傅崑萁等人來桃園參選說法也有督促陳學聖的意味，畢竟陳學聖是市長參選人，黨部當然會全力輔選，還是希望陳學聖多到基層走走，把選舉的聲勢打起來。