賴揆拍板 中央7000名派遣工2年內歸零

2018-07-18 21:07

〔中央社〕行政院發言人Kolas今天說，行政院及所屬機關今年首季聘用7238名派遣人員，行政院長賴清德認為保障勞工權益須從政府做起，今天核定派遣人員2年內歸零，改以公開遴選程序聘用。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間告訴中央社記者，總統蔡英文重視保障勞工權益，賴清德認為保障勞工政府應帶頭做起，因此賴清德今天正式核定，行政院所屬中央政府機關運用的派遣人員，要在2年內歸零。

Kolas指出，根據統計，行政院及所屬中央政府機關在民國107年第一季共聘用7238名派遣人力；其中以農委會2638人最多，其次依序是衛福部845人、勞動部754人、法務部712人、教育部710人、文化部305人等。

她說，現行中央政府運用的派遣人員，主要執行森林保護管理、林業調查測量、試驗研究、進行行政協助、觀護佐理、文化場館業務、國家公園巡查與工程等工作。

Kolas表示，派遣人員中有高達約8成須由聘用機關指揮監督，導致派遣人員、派遣公司與政府機關之間權利義務難以釐清，不利保障勞工權益。

Kolas說，賴清德核定2年內要讓派遣人力歸零，因此派遣合約到期後，將不再與派遣公司續約，政府會改變契約型態，由各須用政府機關成立遴選小組，以公開程序自行招聘臨時人員，錄用者按照勞基法保障其權益，以達到改善勞動環境的目的。