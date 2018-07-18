我是正港高雄人﹗參選感言好感人 「連結」讓人噴飯

2018-07-18 21:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕我是正港高雄人﹗

基進黨高市三民區議員參選人陳柏惟今透過臉書發表一篇名為「高雄人、高雄魂、高雄立場」的感言，內容強調他與高雄的深刻連結，讓人相當感佩，且會一直想把內容看完，結果文章最後的「連結」，瞬間讓人噴飯。

陳柏惟指出，除旗津跟小港，舊高雄11個行政區住過9個，還曾在鳳山讀書、大樹當兵（當時為原高縣），大學推甄候有兩個選擇、高雄大學vs北部私立名校，他毫不猶豫留在高雄。

這輩子除出差跟擔任「幸福路上」製片，他一生都在高雄度過，有人問「住高雄就叫正港高雄人」？當然不是。

他透露，八八風災時當兵屆退，分庫長讓他選擇要不要去支援，一句當然要，就去了大樹、六龜、美濃、龍泉等地救災，為了高雄，其實很幸福。

幾年前，前公司因人力成本考量，找他去中國創一個同質團隊，他認為這樣是跟高雄團隊競爭，沒辦法同意，就放棄了中國機會，因為這不是他要的。

不知什麼時候開始，他堅持「讓高雄好，個人才過的好」價值觀，認為這是身為高雄人的基本，高雄人自我的驕傲，是一種打從心裡認同高雄就是母土，不管她有多少優點和缺點都愛她，願意用自己的方式為高雄打拼。

陳柏惟表示，從小到大做過很多工作，退伍後跑到地方壘球協會當總務，成為少數可領薪水的大學壘球員，後來進電影公司成為第一號高雄員工，做出魏德聖導演的《KANO》這部戲，讓他相當有成就。

近期擔任幸福路上製片，看完劇本後決定一定要把它生出來，真的很辛苦，但大家協力還是完成了。

但身為一個正港高雄人，這次我要應徵一個人生中特別的工作﹔這個工作要跟34萬人面試，要有至少15000人願意在11/24走出來蓋給「陳柏惟」、才能錄取，這個新工作叫民意代表，是高雄三民區的市議員。

他說，以前工作經驗學習到「補位」概念，團隊不是英雄主義，覺得非自己不可，而是每一個位置都有人，團隊才能有效運作，因此大學時候去練投手、體育協會做總務、在電影公司做PM、幸福路上時又變成製片。

團隊中哪裡有空缺、就補位，這些補位經驗，讓他清楚認識團隊應該要有的面貌。

陳柏惟直言市議會也是一樣，我們缺的到底是甚麼？是傳統地方樁腳政治？是有背景的金權政治？台北觀點的在野政黨？還是高雄立場的年輕頭家，是把問題放在心上，抽絲剝繭地解決的民意代表。

他強調高雄立場不是一刀切、高雄立場不是媳婦命，不是中央要的我們都給、不是別人不要的我們都吞，而是勇敢爭取、冷靜溝通的性格。高雄立場不是喊什麼「拚經濟」，但不知拚到誰口袋的經濟，而是建立市民與市府的互信，在現況找到最好的平衡。高雄立場是站在「高雄」的立場，權衡得失、榮辱與共、性格堅毅的城市風格。國際知名的城市，無不具備這樣的條件。

在文章最後幾段他寫道：

最重要的是，要以身為高雄人為榮，我們要落實社會福利、追求公平正義、邁向以人為本、實踐生態民主、城市共存共榮。

我們是我們，驕傲的高雄人，那個人稱熱情的城市。

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