蘇貞昌監交黨職幹部就任 力拚新北政黨輪替

2018-07-18 20:10

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18）日受邀擔任民進黨新北市黨部第五屆主委暨執委、評委就任監交人，蘇貞昌說，身為創黨黨員，很感謝台灣人民、民主前輩及同志一路以來支持相挺，讓新北市黨部茁壯發展。在台灣打開民主大門後，選舉已經不是誰要打倒誰，而是「比誰更會做事」。他希望與大家一起努力，讓市長當選、議員「全壘打」、里長多數當選，讓新北能夠政黨輪替！

市黨部主委余天也強調，全力配合蘇貞昌進行輔選，他說，新北市是全國選舉的「重中之重」，大家一定一條心；不過，由於未邀請從政黨員參加，也未動員，讓余天當場發怒，直斥現場冷清，認為這是一個重要的造勢活動，對黨部執行人員的疏忽相當不能接受。蘇貞昌則在余天致完詞後，拍拍余天的肩，一臉和氣。

蘇貞昌感謝主委余天、評委召集人陳建智，讓新北市黨部壯大，他回顧過去，新北市黨部的前身－台北縣黨部剛成立時，他同時身為創黨人及中常委，而且又剛好負責組織部，所以授旗及監交都由他一手包辦，陳菊的弟弟則是當時唯一的員工，「天天抱著鋼印，就怕被偷走」。

從只有一個員工到現在組織完善，蘇貞昌說要感謝所有台灣人民的支持及前輩們的打拚，民進黨曾經成功執政，也曾在野。未來「做好的要更好，做不好的要檢討」，台灣民主大門打開後，選舉已經不是誰要打倒誰，而是「比誰更會做事」，他清楚明白黨給予的責任重大、挑戰很大，但他一定會跟大家一起努力，讓新北市成功政黨輪替。