新竹市獲卓越建設12大獎 林智堅獲國土建設特別貢獻獎

新竹市今年獲國家卓越建設獎共12個獎項，而市長林智堅（右二）則獲國土建設特別貢獻獎，晚間由副總統陳建仁（左二）頒發獎座肯定。（照片由新竹市政府提供）

2018-07-18 21:16

［記者洪美秀／新竹報導］2018年國家卓越建設獎今晚在台北市頒獎，新竹市政府獲1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎和1座優質獎共12項大獎，是竹市建設有史以來拿下最多獎項，包括新竹漁人碼頭、隆恩圳、新竹轉運站風雨走廊等建設都獲獎，市長林智堅更獲頒「國土建設特別貢獻獎」，林智堅感謝評審團肯定，強調3年多來與團隊克服困難讓城市改變，未來會持續建設，讓城市發光。

國家卓越建設獎（FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards）是社團法人中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，是台灣年度建設的最高榮譽，得獎者還將能爭取代表台灣參加全球卓越建設獎，今晚由副總統陳建仁出席頒獎，其中林智堅和基隆市長林右昌是今年「唯二」獲「國土建設特別貢獻獎」的縣市首長。

今年竹市共獲12個獎項，是歷年來最多，更在今年獲獎縣市中名列前茅，其中「微笑水岸｣系列建設新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程拿到最佳環境文化類最高榮譽的卓越獎，新竹轉運站風雨走廊獲特別獎、新竹之森系列建設也拿到三個金質獎。

林智堅說，竹市的城市改變已經開始，亮眼成果是市府團隊共同努力結果，他說，過去多年來竹市的公共建設大幅停滯，未跟上市民的需求，他上任後致力翻轉公共建設品質，期盼找回市民對這座城市的光榮感，團隊與頂尖專業建築師共同改造城市，讓城市美感隨著建設而提升，也讓市民重新愛上新竹市，以身為新竹市人為榮。

其中新竹漁人碼頭風箏賽場與親子沙灘工程拿到最佳環境文化類卓越獎，是竹市有史以來拿到此獎項最高榮譽，如今親子沙灘已成為親子假日造訪的熱門景點。而新竹轉運站風雨走廊獲最佳環境文化類特別獎，這座以鋼折板組成，明亮黃棚架的風雨走廊，兼具美觀實用和時尚感。

林智堅說，新竹市在今年國家卓越建設獎中成績大躍進，共獲1座卓越獎、1座特別獎、9座金質獎及1座優質獎，突破過去獲獎紀錄，未來會繼續向全球卓越建設獎邁進，爭取更高榮譽。