侯友宜成立農漁民後援會 新北市30個農漁會相挺

2018-07-18 18:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市30個農會、漁會團體今天齊聚一堂，為國民黨新北市長參選人侯友宜成立後援會，宣示年底選戰全力相挺。全國農會理事長蕭景田肯定侯友宜「疼惜農會、幫忙農會」，侯也對現場農、漁會代表喊話說，「大家不分藍綠，都是好朋友。」

後援會成立大會上，包括全國農會常務監事白添枝、全國農會總幹事張永成、新北市農會理事長林溪水及萬里區漁會理事長練聰明等人上台致詞，肯定新北市政府對於農民、漁民的照顧不遺餘力。

侯友宜致詞前，先向全體代表深深一鞠躬表達謝意。侯友宜強調，不管是鄉下農會缺乏資金蓋大樓，還是肥料補助，農、漁民需要什麼，「做得到的，政府就要幫忙」。政府的角色不只是提供「補助」，也要鼓勵、協助青農找出路，「從土地、生產、包裝到配銷，政府都要幫忙。」

侯友宜指出，新北市政府打造萬里蟹品牌，協助行銷做出口碑後，讓當地青年農民人口成長5%，漁港不只培育萬里蟹，而是要讓「漁青」能夠回到家鄉。政府要努力建設，讓青年回到故鄉就業，兼顧家中長輩。

對於漁港轉型，侯友宜強調，新北市有30個漁港，漁獲量好的、資源豐富的漁港，「政府挺一下讓它更成功」，至於部分閒置漁港，進行水質改善工程，提升港區環境品質，以便未來轉型為露天游泳池或釣魚場，充實海洋觀光休閒產業。