民代爆柯市府「打侯」？文大附近包租代管全被封殺

2018-07-18 18:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕文化大學大群館爭議未歇，台北市議員王欣儀今再爆，大群館爆發爭議後，宿舍附近「包租代管」案件遭市府發函封殺，甚至先前已通過市府審查案件也一律撤銷，使得合格承租的公民、學生短時間內要另覓租處，痛批柯市府嘴上說要為學生解決租房問題、要實踐居住正義，做法卻背道而馳，根本為選舉打假球。

王欣儀指出，文化大學大群館事件發生之前，文化大學附近的9件包租代管案件送市府審查，1星期內即通過審核，但在大群館事件發生後，有7件申請案卻遲未過審查；後市府於本月9日發函告知包租代管委辦業者，16件送審案全退件，連同原來通過審核的案件也一律撤銷，更要求業者另簽切結書，要求後續包租代管對象應以整層住家型態出租予單一家戶，不得進行分租。

王質疑，市府先前推出實驗專案計畫，表示5年內要提供4361床學生宿舍，專案住宅以「床位」計算，卻要求民間要整戶單獨租賃，造成房東空屋、學生無地方可住、市府委託的服務商也虧損的多輸狀況。

王欣儀進一步指出，北市目前包租代管媒合成功總數僅314件，執行率只有14%，進度落後，但文大附近包租代管申請案卻為「打侯」蠻橫卡關，批柯市府嘴上說要照顧學生權益，實則為選舉考量。

對此，台北市都發局住宅企劃科長吳名秋澄清，依照社會住宅出租辦法，包租代管媒合對象應以同一戶籍、家庭成員為主，由於部分案件經查有分租學生狀況、不符規定，才會請委辦業者重新送件，目前案件仍待重審，強調審查標準並無因單一個案調整。

至於專案住宅以床出租的質疑，吳名秋說明，都發局將委託學校整體管理，並非出租給單一學生進行分租。