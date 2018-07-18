三中案內幕》明知交易違法 馬等人曾模擬檢察官訊問應答

2018-07-18 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕三中交易弊案上週偵結，前總統馬英九等人被台北地檢署依違反證券交易法等罪嫌起訴，相關秘辛亦隨之曝光；檢方查出，馬於談判過程中，明知以中投公司設計的「天龍八步」財務操作工程，僅能形式上掩護買家余建新索取鉅額差價的不法犯行，卻仍指示雙方律師進行協商，甚至模擬特偵組檢察官問訊時如何應答，並與下屬串供，企圖脫罪。

根據檢方查扣的錄音檔案，負責替馬處理三中交易案的前中投總經理汪海清，曾一再向馬表示：「我們認為這個交易仍然會有背信的風險…但是相對從盤價上轉出，這個違法的風險已經降到最低了，不是沒有，那這樣子的一個交易行動，是有違法的嫌疑」。

此外，律師李永然也曾向馬表示：「我們做了一個對應的版本，如果按照那個合約書來簽的話，我們是認為應該可以去除掉那個違法的事情，就是說可以解釋的過去」，清楚告訴馬，依該版協議書執行，僅能對外界解釋、掩飾背信之違法事實，而不能變更該行為涉及違法之實質。然而，馬聽聞後，仍指示雙方律師以該版協議書作為基礎繼續協商。

此外，馬、汪與中投公司董事長張哲琛、曾任檢察官的律師宋耀明，也曾於2007年4月23日模擬最高檢特偵組檢察官訊問，企圖與下屬串供，營造自己對於交易案不知情的情況。

當時宋耀明提問：「…會讓外界質疑說，那其實中視的價格是很低就買到了」，汪回應：「沒有賣中視的問題，因為你（指馬英九）不清楚有賣中視的問題」，張也說：「有2個理由，第一個，我們處分的是華夏，…第二個，…你（指馬英九）不知道，中視價格便宜賣，你不知道，你了解？這個我們來說，您不知道就好」等語。

由此可見，張、汪告訴馬於應付檢察官提問為何中視以低價出售予余建新的問題時，回答不知情；顯見馬與下屬涉嫌串供，由張、汪一肩扛起違法責任，企圖替馬脫罪。