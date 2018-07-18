百倍速都更？ 蘇貞昌：朱、侯做不到 也不用懷疑別人

民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，過去的紀錄，就是將來的保證。（記者何玉華攝）

2018-07-18 16:39

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出以「五大引擎」帶動「百倍速都更」，接連遭遇新北市政府及國民黨新北市長參選人侯友宜質疑；蘇貞昌回應說，朱團隊、侯友宜「做不到的，不要懷疑別人的能力跟決心」。

蘇貞昌提出新北都市再生計畫，要以「政府主導」、「專責機構」、「民間參與」、「利益回饋」及「公共設施同步」五大引擎，帶動「百倍速都更」。

新北市政府發言人張其強說，朱立倫就任7年多來，都更申請件數是台北縣時期3.7倍，核定件數是台北縣時期的2.2倍，「老縣長」的「百倍速都更」只能說「對於吹牛，無法回應」；侯友宜口徑一致說，現在新北市的都更數量是老縣長以前做的2倍多 ，成效比「老縣長」好很多。

蘇貞昌今天下午受訪時說，建議新北市政府把數字看清楚，他當縣長的時候，光自辦都更就有36件，市府不但數字錯了、法令錯了，知識顯然也不足；他當縣長時，30年以上的房子才9萬2000戶，現在已經67萬戶了，他做得最成功的都更就是板橋新板車站特區，現在市政府旁的區運路都更、舊縣府旁台北宿舍的都更，都是他任內開始；921大地震後受損的新莊「博士的家」，也是全國第一件受災戶都更完成。蘇貞昌說：「現在朱市長、侯副市長自己做不到的，不要懷疑別人的能力跟決心。」

蘇貞昌說，過去的紀錄就是將來的保證，若以現在這一種速度，新北市67萬戶30年以上的新北市老房子，就要4000年才能完成都更，如果市民對這個不滿意，就會趕快讓新的市長來做，新的團隊一定能讓大家滿意。