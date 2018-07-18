藍營內鬨？前立委楊麗環批國民黨桃園黨部失職、 失能

2018-07-18 16:57

［記者謝武雄／桃園報導］媒體報導國民黨桃園市黨部主委楊敏盛，要求黨中央撤換市長參選人陳學聖遭拒後憤而口頭請辭，雖然楊、陳兩人連袂召開記者會消毒，但前國民黨立委楊麗環仍然在臉書貼文這是鬧劇，桃園市為藍大於綠的城市，但黨部上下竟然瀰漫著一股失敗主義，不僅失能、失職還失根；對此，黨部人員表示，楊麗環想要用無黨籍參選市長是眾所皆知的事，黨部不會隨機起舞。

對於是否以無黨籍參選桃園市長，楊麗環態度仍保留，僅表示，只要桃園市民需要她，參選能讓市民過更好日子，她會義不容辭投入選戰，目前還在傾聽各界聲音。

楊麗環在臉書提到，身為國民黨黨員，看到楊敏盛上演一齣｢不換人就走人」鬧劇，心中感慨萬千，心痛的是黨淪為個人情緒發洩工具、黨員恨鐵不成鋼憂黨之心。

楊麗環指出，楊敏盛日前才推崇陳學聖是優秀人選，得意之情溢於言表，現在卻批評的一文不值，只因為市長參選人和黨中央不給資源，他似乎忘了黨目前的困窘處境，也太缺乏共體時艱的同理心。

最後楊麗環強調她是桃園的女兒，看到黨部主委打著為了桃園人利益的口號，竟然歡迎外縣市無黨籍人士空降到桃園參選市長，角色錯亂，荒唐之至，不舉薦在地好人才，卻挖空心思想著找外地來的、財力型的人到桃園來選市長，桃園真的沒人才了嗎？忘了自家產品已經是外地來的又不住桃園，還要再找一個來湊一對嗎？桃園人唯一能期待的就是在地好產品推出，而她正在努力！