民進黨曾被質疑治理能力 蔡英文：不攻自破的偏見

2018-07-18 16:49

〔實習記者畢翔／台北報導〕總統蔡英文今天（18日）赴「三三企業交流會」演講表示，早期有人對民進黨經濟治理能力相當保留，但現在看來「是不攻自破的偏見。」她指出，目前各項經濟指標都看到提升，並突破紀錄，代表台灣已經找到成長力道。

蔡英文說，過去2年政府可以總結2個面向，第一，對內致力推動產業升級轉型，強化基礎建設，活化內需市場；第二，對外透過新南向政策，拓展貿易多元化的格局。

「我相信，民進黨在期中的成績單可以接受最嚴格的檢驗。」蔡英文指出，目前失業率為14年來最低、出口年增率是歷來第2高、外銷訂單是有史以來最高、股市站上萬點已逾一年，全體上市櫃公司營收創歷史新高。「如果只有1、2個指標是變好的，可能是巧合；出現這麼多破紀錄的數據，代表經濟確實找到了成長的力道。」

蔡英文更補充，如果只有1、2家外商加碼投資台灣，那可能是個案。但是現在微軟、Google、亞馬遜、IBM、思科等國際大廠，都不約而同地擴大在台灣的據點，代表國際上真的看好台灣。就連美國商會白皮書，今年也給予政府2004年以來最好的評價。

在信心方面，蔡英文向企業界表示，「好的投資環境是大家一起打造 ，我們要一起激勵士氣，不允許有人用偏見唱衰台灣。」有問題就坐下來談，一起來解決，政府會以開放的態度來面對。不要讓抱怨來干擾社會的氛圍，這對市場的發展一點幫助都沒有，也會打擊投資人信心。

最後，蔡英文表示，雖然台灣經濟往好的方向再發展，但還是面臨許多挑戰，包含全球經貿關係不穩定，多元佈局的腳步要再加快；對於新一代產業的競爭，創新的步伐也要再加大。

過去三三會幾乎僅邀請部會首長出席，這是蔡英文上任後首度受邀，備受外界矚目。新任的三三會理事長許勝雄表示，總統難得跟這麼大的企業團體溝通，算是好事，「任何一個領導者，不能只是小圈圈，要多聽聽各方面意見，這樣做決策才不會有缺失。」