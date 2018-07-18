三中案內幕》「不妨提到我」 錄音檔揭馬涉主導非常規交易

2018-07-18 16:29

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九等人因涉及三中弊案，上週被台北地檢署起訴，檢方根據查扣的錄音檔案，發現馬曾向負責處理交易案的中投董事長張哲琛、總經理汪海清說：「如果到最後碰到一些困難時，我覺得你不妨提到我，就說這些日子你有跟我談過，做過簡報，我非常關心」等語，證實馬明知中時集團董事長余建新欲索取鉅額利益，仍指使張、汪勿使交易破局，涉嫌主導整起非常規交易。

起訴書指出，2006年3月12日，張哲琛、汪海清前往台北市政府市長辦公室，向馬英九報告中投公司與榮麗公司雙方談判相持不下的現況；汪向馬說，中投同意榮麗以低價購買中視股權交易，以取得差價利益之原因，在於欲藉余建新之名義處分中影、中廣股權等黨產。

馬聞言隨即表示認同：「中視這個交易喔，讓他能夠得到適當的一個回饋」，汪則搭話：「回饋啦，就是說鑑於各種複雜的情況，現在是還可以合理接受的」；馬另提到：「不要破局，一方面這個維持和諧，一方面顧到各種各方的評價」。

此外，馬英九還向張、汪說：「我覺得你們談的時候，當然就照你們這個想法去喔，把…的因素都考慮進去啦，但是如果到最後碰到一些困難時，我覺得你不妨提到我，就說這些日子你有跟我談過，做過簡報，我非常關心，就說我一向是把他們看做是朋友，所以每次他打電話給我，我都會要求你們不要破局繼續…」。

由此可見，馬明知余索取鉅額利益後，仍指示張、汪與余進行協商，勿使交易破局，顯見馬在此非常規交易案中，涉嫌處於主導地位。