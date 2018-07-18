帛琉停飛中國 台灣相挺！ 外交部：增直飛帛琉班次

外交部強調增開直飛帛琉航班，歡迎包括國人在內的各國旅客善用，前往深度探索當地豐富的海洋及觀光資源。（美聯社）

2018-07-18 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕西太平洋的友邦帛琉，遭中國威脅其與我斷交，帛琉不願妥協的情況下，遭中國旅遊禁令報復，有帛琉航空公司為此停飛中國航線，對此，外交部今表示，為了回應帛琉，我國籍航空將增飛帛琉航班。

綜合外媒報導，帛琉百悅集團上週向帛琉國會告知，旗下的帛琉太平洋航空將會停飛中國航線，以控制虧損。報導中提到，北京為逼使帛琉與台灣斷交，去年11月祭出旅遊禁令，禁止旅社辦理帛琉團，導致2017年最後一個季度的中客到訪數下降16%。中國是帛琉最大的觀光客來源，去年赴帛琉旅遊的11萬至12萬人中，中國遊客就佔了半數。

外交部今回應，為了協助帛琉吸引更多海外旅客，我國籍航空除每週2次定期航班外，更於6至8月間再加開2航班，每週共計4班次由台灣直飛帛琉。

外交部強調，帛琉擁湛藍海水、海洋生物種類繁多，深受潛水愛好者歡迎，歡迎包括國人在內的各國旅客，善用這條便利航線，前往帛琉深度探索當地豐富的海洋及觀光資源。

帛琉先前傳出遭中國挾旅遊禁令威脅與我斷交，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau）透過發言人表示，「帛琉是一個民主、法治國家，我們會做出自己的決定」，強調沒有打算要改變與台灣的外交關係。