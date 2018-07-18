馬批北檢奉命起訴 民進黨：證據會說話

2018-07-18 16:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九今受邀赴國民黨中常會說明三中案，並暗指遭起訴是有「政治力介入」，民進黨發言人何孟樺對此回應，國民黨三中案是馬英九擔任國民黨主席期間的交易案，是否違法亂紀，證據會說話。

馬英九擔任國民黨主席期間，主導黨產「三中」交易案。台北地檢署偵辦「三中案」及國民黨舊中央黨部大樓等案，10日依涉犯背信等罪嫌，起訴被告前總統馬英九等3人。

何孟樺表示，檢方調查三中案，是由王可富律師等告發，和民進黨和執政團隊沒有任何關係，希望馬前總統面對司法審判。