台大校長爭議 葉俊榮：片面單方的行為和說法無助解決問題

2018-07-18 16:19

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選程序有重大瑕疵爭議，教育部要求台大重啟遴選遭拒，今天傳出府方找前台大校長陳維昭溝通、新任教育部長葉俊榮邀管中閔溝通卻碰釘子。葉俊榮上任面對台大僵局，即強調要有溫度的溝通，似乎已被潑冷水。葉俊榮今天在部務會議前受訪證實，陸續在溝通中，但未直接證實是否有邀管中閔溝通，但呼籲相關人士以智慧把握和珍惜制度性的機會，為維護台大學生權益，應共同解決難題。

葉俊榮重申上任記者會的說法，因台大不願重啟遴選，司法訴訟又曠日廢時，因此他希望能以傾聽的方法，有溫度的溝通，走出一條路來解決困難和糾結，對於有媒體報導府方邀陳維昭溝通、他邀管中閔溝通等事，他不願直接證實，僅強調「陸續進行中」，但他也直指在溝通過程中，「片面單方的行為和說法」無助於解決問題，在兼顧台大學生權益和程序正義下，呼籲大家有智慧地把握制度性解決問題的機會。

葉俊榮在教育部部務會議中致詞時也表示，台大校長遴選案引發社會很多紛擾，影響整個教育的未來，他先明確表示，大學和公務體系要有所區隔，不管是人事、會計制度等，大學都朝向鬆綁，他也以瓢蟲為例，指要克服台大校長遴選爭議和12年國教課綱上路兩件大事，如同瓢蟲的兩隻觸角，但教育不只是這兩件事，瓢蟲還有美麗的身軀，其他精彩的教育議題，瓢蟲也會飛，瓢蟲的頭就是改革者要帶領改變，跨越台大校長爭議和國教課綱兩個重要課題，繼之帶動社會改革。

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