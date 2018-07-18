中廣交易案不排除重審 NCC：恐違黨政軍退出條款規定

2018-07-18 16:05

〔記者劉力仁／台北報導〕國民黨前主席馬英九因三中交易案被起訴，當年中廣交易案密約規範「買方付款不到9成，華夏公司可推薦董監事」引起國家通訊傳播委員會（NCC）關注，NCC發言人翁柏宗今天表示， NCC初步判斷，96年的中廣股權交易案有違反黨政軍條款之虞。

翁柏宗表示，民國96年國民黨與中廣進行交易後，向NCC申請股權轉移，當時趙少康指雙方簽訂保密條款，不能提供契約書。105年間中廣向NCC申請董監事變更，NCC委員再度要求中廣提供96年股權交易契約書，中廣仍拒絕；NCC後來從黨產會取得契約書，加上從北檢起訴書中補充部分事實，包括政黨主導交易案及董監事人選，初步判斷，中廣交易案有違反黨政軍條款之虞。

翁柏宗強調，當年趙少康向NCC遞件申請股權轉讓時，明確承諾會落實黨政軍退出中廣，NCC因此通過股權轉讓案。但綜合各項證據，初步研判中廣提供NCC不實資訊，也違反黨政軍退出媒體之承諾，未來不排除重新審查此案。

NCC若重新審查此案，確認趙少康當年取得中廣，違反黨政軍條款規定，依法得為下列處置：

一、依照廣播電視法第44條之2第2項規定，處20萬以上2百萬元以下罰鍰，並令限期改正。

二、認定趙少康未履行黨政軍退出中廣之承諾，依行政程序法第123條規定，廢止96年許可股權轉讓行政處分之一部或全部。

三、趙少康申請股權轉讓時未提供正確契約，且隱匿國民黨實質控制中廣情事，致NCC做成許可轉讓之行政處分。依行政程序法第117條、119條規定，撤銷許可之行政處分。

一旦廢止或撤銷行政處分，中廣應回復至華夏公司持有之狀態，但原華夏公司已不存在，中廣將返還予國民黨或其黨營事業，也可能即刻產生不當黨產的問題，整個中廣收歸國有。不過，翁柏宗強調，最後必須經過NCC委員會討論及研析才能定案。

國民黨為了符合廣電三法修法後「黨政軍退出媒體」規定，民國96年間將中廣售予媒體人趙少康，NCC從黨產會掌握到股權轉讓契約書，赫然發現雙方議定趙少康給付股款未達9成之前，中廣超過2分之1的董事及1席監察人，以及財務主管，由華夏推薦或指派。

再來，NCC從北檢起訴書中看見此案交易金額高達57億元，但趙少康只付10億元，遠不及總額9成，前立委高育仁曾出價50億，但馬英九執意賣給趙少康，全案疑點重重。決定重新檢視此案。