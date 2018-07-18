新北都更速度比北縣快？蘇辦駁：拿明朝劍斬清朝官

2018-07-18 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌接受媒體專訪時，提出「百倍速都更」的政見，遭新北市政府質疑，為何蘇擔任台北縣長不做？蘇貞昌競選辦公室今天下午發布新聞稿，指朱立倫、侯友宜市府做不到，不代表別人做不到，更批評市府「拿明朝劍斬清朝官」。雙方為都更議題隔空交戰，火藥味濃。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌在台北縣長任內受理的民間自辦都市更新案有36件，市府發言人張其強可能累了，所以又說錯了。全國第1案以都市更新重建完成的921地震受災社區「博士的家」（重建後更名為「民安領航」），就是在蘇任內完工進住，住戶非常感謝當年台北縣政府以最高效率，讓災民能夠很快回到安身立命的家。此外，新北市府大樓旁的區運路都更案，以及當年台北縣府大樓旁的舊板橋火車站台鐵宿舍公辦都更案，都是在94年動工。

黃韋鈞說，對於新北住宅政策發展有概念的人，都知道台北縣住宅數量在民國65至80年大量完工。所以蘇貞昌擔任縣長時，老屋數量遠少於目前，以民國89年全國住宅普查統計，當時台北縣超過30年屋齡的住宅為9萬2千餘戶，與現在新北市老屋數量67萬戶差距甚大，所以用2個不同住宅發展背景時期的申請更新案件數來比較，是刻意誤導。

黃韋鈞指出，蘇貞昌就任縣長後，台灣對於規範都市更新的第1部專法「都市更新條例」在民國87年底立法通過公布實施，而專法配套的行政法令包括「都市更新建築容積獎勵辦法」、「都市更新權利變換實施辦法」、「都市更新條例施行細則」及「都市更新團體設立管理及解散辦法」等，則是到88年才陸續公布，民間要參與都更才有專法提供規範及各項獎勵依循申請。在此之前，都市計畫法提到的都市更新，是規範公辦都更，對於民間參與都市更新沒有具體規範，僅有「協議合建」。

黃韋鈞表示，朱立倫、侯友宜市府做不到，不代表別人做不到。張其強對於台北縣住宅政策的歷史及都市更新法令不夠清楚，造成發言內容時空背景錯亂，政策知識不足，根本是「拿著明朝的劍斬清朝的官」，建議儘快補充相關政策知識為要。