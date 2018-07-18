新北都更速度比北縣快？蘇辦駁：拿明朝劍斬清朝官

2018-07-18 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌接受媒體專訪時，提出「百倍速都更」的政見，遭新北市政府質疑，為何蘇擔任台北縣長不做？蘇貞昌競選辦公室今天下午發布新聞稿，指朱立倫、侯友宜市府做不到，不代表別人做不到，更批評市府「拿明朝劍斬清朝官」。雙方為都更議題隔空交戰，火藥味濃。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌在台北縣長任內受理的民間自辦都市更新案有36件，市府發言人張其強可能累了，所以又說錯了。全國第1案以都市更新重建完成的921地震受災社區「博士的家」（重建後更名為「民安領航」），就是在蘇任內完工進住，住戶非常感謝當年台北縣政府以最高效率，讓災民能夠很快回到安身立命的家。此外，新北市府大樓旁的區運路都更案，以及當年台北縣府大樓旁的舊板橋火車站台鐵宿舍公辦都更案，都是在94年動工。

黃韋鈞說，對於新北住宅政策發展有概念的人，都知道台北縣住宅數量在民國65至80年大量完工。所以蘇貞昌擔任縣長時，老屋數量遠少於目前，以民國89年全國住宅普查統計，當時台北縣超過30年屋齡的住宅為9萬2千餘戶，與現在新北市老屋數量67萬戶差距甚大，所以用2個不同住宅發展背景時期的申請更新案件數來比較，是刻意誤導。

黃韋鈞指出，蘇貞昌就任縣長後，台灣對於規範都市更新的第1部專法「都市更新條例」在民國87年底立法通過公布實施，而專法配套的行政法令包括「都市更新建築容積獎勵辦法」、「都市更新權利變換實施辦法」、「都市更新條例施行細則」及「都市更新團體設立管理及解散辦法」等，則是到88年才陸續公布，民間要參與都更才有專法提供規範及各項獎勵依循申請。在此之前，都市計畫法提到的都市更新，是規範公辦都更，對於民間參與都市更新沒有具體規範，僅有「協議合建」。

黃韋鈞表示，朱立倫、侯友宜市府做不到，不代表別人做不到。張其強對於台北縣住宅政策的歷史及都市更新法令不夠清楚，造成發言內容時空背景錯亂，政策知識不足，根本是「拿著明朝的劍斬清朝的官」，建議儘快補充相關政策知識為要。

  • 新北市政府與民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室因都市更新議題引起論戰，雙方各持立場。圖為新板地區的房屋。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府與民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室因都市更新議題引起論戰，雙方各持立場。圖為新板地區的房屋。（記者賴筱桐攝）

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出以五大引擎推動都市更新，但遭新北市政府質疑，台北縣時期完成的都更件數寥寥無幾。（資料照，記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌提出以五大引擎推動都市更新，但遭新北市政府質疑，台北縣時期完成的都更件數寥寥無幾。（資料照，記者賴筱桐攝）

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