黃偉哲有特權？ 藍營：不辦大創案將抗議北檢

2018-07-18 15:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天質疑北檢為何不起訴「大創案」？北檢起訴馬英九的三中案理由為「暴利進入他人私囊」，同樣的，立委黃偉哲的主任被控是大創門神案，暴利也進入大創私囊，黃若沒授權，他的主任膽敢利用職權，逼迫官方放行核災食品荼毒國人，這毫無道德良知的惡行，北檢為何有差別待遇？檢調若不辦大創案，國民黨團將前往地檢署抗議。

南市國民黨團書記長盧崑福、市議員李中岑、曾培雅、許至椿、洪玉鳳、林燕祝、王家貞、蔡育輝等人，今天在南市議會召開記者會，質疑大創案明明因涉及偽造文件申請輸入許可被罰巨額罰款，且明訂兩年不准輸入商品到台灣，但黃偉哲當時的辦公室主任曾碧珠利用職權，讓官員放行讓大創非法進口日本核災食品戕害台灣百姓，這是多麼喪盡道德良知的行為，黃偉哲怎可能不知情？

國民黨團強調，他們都是民代，身邊都有助理和主任，每天的小行程都要報告，何況是開會喬「大創」這麼大的事。黃偉哲陣營一再辯稱大創案只是單純的選民服務，如果真的只是選民服務，中央官員又是聽從誰的指示違法放行大創進口核災食品？到底是誰讓

官員網開一面？如果這不是門神，甚麼才是門神？台北地檢署為何不查清楚來龍去脈？

國民黨團表示，北檢以「暴利進入他人私囊」理由起訴馬英九，大創門神案這麼嚴重的案件，不單單是「暴利進入他人私囊」，還涉及其他不法，北檢應該將全案查個水落石出，給國人一個交代，如果北檢真的辦藍不辦綠，將前往地檢署抗議司法不公。