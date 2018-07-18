邀馬說明三中案 吳敦義改口：非為某一個人背書

前國民黨主席馬英九赴國民黨中常會，就三中案交易報告說明。（記者劉信德攝）

2018-07-18 15:15

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今邀遭偵辦「三中案」的台北地檢署起訴的前總統馬英九說明，原本國民黨中央對外聲明「中國國民黨全體上下相信馬前主席的道德操守，更支持馬前主席未來在法庭上捍衛自己的清白」，但黨主席吳敦義今日致詞時一改原先背書的說法表示，安排馬英九說明既非對抗某一個機關，也不是為某一個人背書，只是以公允、客觀態度，儘可能對三中案處理過程是否妥適，聽一聽馬英九的說明。

雖然隨後幾位中常委發言時，也都強調並非為馬英九背書，但都表態支持馬英九，不相信馬有犯罪，因此這場中常會仍形同是集體為馬背書。

馬英九則強調，自己當年身為國民黨主席，絕對沒有賤賣黨產，每一個決定都是基於當時對黨最有利的判斷，當時的中常會也給予他最大的支持，予以核備，原本經特偵組偵結的案子，在民進黨政府執政後重啟調查，強行起訴，「這到底有沒有政治力的介入？是不是奉命起訴？我相信人民的眼睛是雪亮的。」

馬英九並重申，他雖不好戰，「但面對奉命起訴我的北檢，我一定全力迎戰」，「我更深信，多數民眾不會接受這種羅織罪名、政治起訴的手段，開庭審理時，當所有證據攤開來，就會證明我的清白。」

馬英九強調，北檢與特定媒體一再聲稱的定罪證物，也就是上百片錄音光碟，其實就是無數次內部會議記錄錄音帶，北檢公布的錄音和譯文都是斷章取義，只選擇性截取片面對他們有利的文字，自行延伸說故事，而光碟只是讓整個決策過程更加清楚，並不能推翻沒有賤賣黨產的事實，北檢為什麼不敢公布全部的錄音檔和全部的譯文供外界檢驗？為什麼還要等法院開庭呢？「全部公布啊，就可以證明我的清白。」

馬英九請大家回想民國94年的時空環境，當時「廣電法」規定，黨政軍必須在12月26日前退出媒體，但民進黨政府卻用各種手段，全力嚇阻「三中」的潛在買家，因此很少買家願意與國民黨洽談，在這樣艱難環境下，他仍極力維護國民黨合法權益，要求必須以合法及合理價格出售黨產。

馬英九表示，13年前的國民黨依據廣電法合法的交易，如今被北檢用民進黨政府在105年執政後才立法的「不當黨產條例」，起訴他出售「未來應依法還給國家的準國家資產」，這實在令人錯愕，難道他在13年前就應該預測到13年後會出現一個違憲的不當黨產條例嗎？而且特偵組早已認定當年三中案交易沒有賤賣問題。

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