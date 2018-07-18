中市議員出國考察報告不公開 時力批不如其他縣市

時代力量台中市議員參選人許皓甯、吳佩芸、李國禎、簡嘉佑（由左至右）承諾若當選議員，一定公開出國考察報告。（記者張菁雅攝）

2018-07-18 14:42

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員每人每年有15萬元出國考察預算，多位時代力量台中市議員參選人今天表示，市議會共63席，等於1年花945萬元讓議員出國，市民卻看不到出國考察報告，他們承諾若當選議員，出國考察一定公開報告，供全民檢視與參考。

時力南屯區市議員參選人吳佩芸表示，各地方議會自訂民代出國考察規範，而現在22個縣市中，只有10個縣市已訂定規範或決議議員須提交出國考察報告，其他縣市不是沒有訂定規範，就是訂定「得免提交」；而台中市議員出國考察費用為每人每年15萬元，市議會沒有訂定規範，網站上也找不到一份議員出國的考察報告。

北屯區市議員參選人許皓甯、中西區市議員參選人李國禎指出，台中市議員段緯宇2013年爆出前往日本考察報告僅寫「夭壽讚」，前往中國考察的報告僅寫「食衣住行都跟我們不一樣；廁所茅坑都用蹲的」的荒謬內文。民代花納稅錢出國考察，應該帶回來的是有助提升施政品質、值得國內借鏡的內容，而出國考察報告除了傳統制式報告，也可以簡報圖表或網路直播方式向市民分享。

西屯區市議員簡嘉祐也說，為了不讓出國考察淪為變相招待議員出國旅遊，4位時力參選人承諾，當上議員後，出國前公開行程，回國後公開報告，且將報告內容作為質詢依據。

對此，台中市議會秘書長張世禎表示，議員出國考察後均依中央規定繳交報告，且每半年提送內政部，而內政部並未規定必須公開報告。