徐定禎強力批判 徐耀昌回駁「無知」

2018-07-18 14:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長參選人、頭份市長徐定禎，今天在苗栗市競選總部發表第3波文宣，強力批判尋求連任的現任縣長徐耀昌，指他貪污案在身、無心縣政，並任用涉貪的前通霄鎮長徐永煌為縣府工策會副總幹事；在人事調整，也是後宮干政疑雲甚囂塵上；另，常喊沒錢，卻在選前砸錢在18鄉鎮市辦系列活動，討好縣民。

對此，徐耀昌認為，徐定禎此言僅顯出自己的無知，他不予回應。

徐定禎說，徐耀昌因涉貪一審被判9年，二審迄今也已4年多，面臨二審判決隨時都有被停職、解職的可能，以致於在施政上，沒有方向感、也沒有綜觀全局的能力；過去3年多，不論建設或福利，苗栗縣幾乎都停滯下來，徐耀昌難辭其咎。

徐定禎說，徐耀昌以涉案之身入主縣府，其人格、品德、操守就已倍受質疑，之後又大膽任命涉貪一審判刑18年半被免職的前通霄鎮長徐永煌，為縣府工策會副總幹事，簡直是「敗壞官箴」。而徐耀昌在掌政期間，人事調動更是後宮干政疑雲甚囂塵上。

徐定禎說，徐耀昌任立委12年，卻無力促改善，面對縣府財政難題，往往是喊窮，並推託是中央財政收支劃分法的不公。而今選舉將屆，卻舉辦幸福苗栗系列活動，在各鄉鎮市舉辦，討好鄉親，但面對他提出恢復學童營養午餐免費議題，就說沒錢。

徐定禎表示，候選人要接受檢驗，這是民主機制、天經地義，包括他在內也一樣，歡迎鄉親檢驗。徐定禎強調，他絕對有能力做好縣長，將發揮苗栗的總體潛力，相信在中央的協助，及各領域菁英、鄉親的支持之下，不分藍綠，一起來支持苗栗！讓苗栗動起來！苗栗一定要覺醒，才能迎向好的未來！