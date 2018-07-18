立委促採購進口警車免關稅 關稅署：審慎評估

時代力量立委徐永明今召開記者會呼籲，採購警車應免關稅。（記者彭琬馨攝）

2018-07-18 14:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今召開記者會表示，近年警車執勤時遭遇車禍事故有增加的趨勢，盼能強化警車安全配備、提升員警執勤保障；徐永明並主張採購警車應免關稅。對此財政部關稅署表示，行政院若提出修法，將審慎評估配合。

徐永明今與時代力量桃園市議員參選人劉祐龍召開記者會，徐永明在記者會中出示多張在台中、花蓮等地警察執行追捕或相關勤務過程警車執勤翻覆照片，指出2017年員警執勤車禍受傷多達118件，凸顯現有警車安全配備不足。

徐永明指出，目前警車安全性能，除國道警車使用安全配備較完整的進口車輛外，其餘警車多屬配備較陽春的國產車；他認為，若能修法免除警車關稅，讓進口警車售價降低，不僅節省預算花費，也能夠讓地方政府不再因價格高昂，對進口警車望之卻步，並能藉此提升對基層員警執勤的保障。徐永明並強調，此舉並非替特定警車廠牌宣傳，而是從警察勤務及配備角度的需要。

出席記者會的關稅署署長謝鈴媛表示，目前警車沒有免稅規定，對於徐永明主張修法免除警車關稅，關務署建議由內政部先提出「警用車種」的範圍，因為警察機關使用的車種範圍大，關稅署也會就稅制進行審慎評估。

與會的內政部警政署副署長劉柏良表示，感謝立委關心員警執勤安全提出相關修法主張，警政署樂觀其成。