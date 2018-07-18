楊韻璇恐非亞洲首位 新加坡早已有阿帕契女飛官

阿帕契少校女飛官楊韻璇在昨日的成軍典禮上成為各界的焦點。（資料照）

2018-07-18 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕昨（17日）陸軍航空601旅AH-64E阿帕契機隊「全作戰能力」成軍，女飛官楊韻璇公開亮相接受媒體採訪，許多媒體紛紛封其為「亞洲首位」阿帕契攻擊直升機女性飛行員，但有網友指出，新加坡早已有阿帕契女飛官。

陸軍航空第601旅AH-64E阿帕契攻擊直升機「全作戰能力」成軍典禮昨舉行，其中陸軍少校飛行軍官楊韻璇引起各界矚目，軍方官員稱，楊韻璇經過十餘個月的AH-64E阿帕契攻擊直升機換裝班及後續精進訓練後，「成為我國首位、也是亞洲唯一的女性阿帕契攻擊直升機飛行員。」

許多媒體紛紛以「全亞洲首位女性阿帕契攻擊直升機飛行員」加以報導，但有網友指出，新加坡早已有阿帕契女飛官，網友翻出新加坡空軍臉書在2014年的一則貼文，內容就寫道Joyce Xie上尉是新加坡首位阿帕契女飛官，同時在臉書上分享其駕駛AH-64D的影片。

Joyce Xie也曾接受媒體採訪，原本從事生物科技相關行業的她，看到一部關於空軍人道主義救援行動的紀錄片，令她深受感動，決定投效軍隊成為一名飛行員，對於成為阿帕契女飛官，Joyce Xie說：「操作火力強大的阿帕契是一種巨大的責任，因為這種力量對新加坡的防守至關重要。」