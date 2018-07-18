探視張森文遺孀 蔡總統：張藥房重建是社會進步重要里程碑

蔡英文總統（左）在教育部長葉俊榮（右）陪同下，探視張藥房老闆張森文之遺孀彭秀春女士。（記者鄭名翔攝）

2018-07-18 13:30

〔記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統今日上午前往苗栗縣竹南鎮，探視張藥房老闆張森文之遺孀彭秀春女士，並至張藥房原址，關心重建情形。

總統在與彭秀春女士晤談時表示，在路途中，她看了內政部為了張藥房重建案所召開會議的所有相關資料，內政部前部長葉俊榮在任內非常積極處理這個案子，才能讓這個案子順利成功。她說，對台灣而言，這是很重要的里程碑，在台灣社會發展的過程中，發生這個案子，就表示這些價值正面臨重新思考。過程中雖有衝突，但整個社會也重新省思，張藥房的重建是經社會檢視後價值的再出發，也是台灣社會進步很重要的里程碑。

總統說，社會價值與理想要不斷往前走，但因為層層的法規、官僚，要往前走就會遭遇困難。從行政院長、內政部長、營建署長，經政府層層的努力，最後張藥房才得以重建，顯示社會要進步、要改革，確實是一大工程。

總統也感謝現任教育部長葉俊榮在內政部長任內的辛苦，也代表社會向彭秀春女士在這一段時間所受的委屈，表示抱歉之意。

最後，總統致贈由新北市昌平國小美術老師黃子於用樂高積木所製作的張藥房拆除前原貌模型給彭秀春女士，並聽取黃老師解說製作的概念及所傳達臺灣社會價值重建的訊息。隨後，總統前往張藥房原址，關心重建情形。

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