國民黨推聯合競選官網 姚文智：丁守中都選20年現在才做？

國民黨昨宣布聯合競選官網上線，黨籍台北市長參選人丁守中、文傳會副主委洪孟楷吃下香蕉、芭樂，象徵正式啟動，並接力點名其他參選人接棒「吃水果挑戰」。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，會不會太慢半拍，丁都選20年，現在才做這個？（姚文智競選辦公室提供）

2018-07-18 13:24

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨昨宣布聯合競選官網上線，台北市長參選人丁守中、文傳會副主委洪孟楷更吃下香蕉、芭樂，象徵正式啟動，並接力點名其他黨籍縣市參選人接棒「吃水果挑戰」。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，會不會太慢半拍，丁都選20年，現在才做這個？他強調，若只是搞噱頭較勁，市民很快就會看破手腳。

姚文智今天前往大同區民權里與長者同樂，參與「以色列麻將－老人桌遊」益智活動，受訪談到國民黨昨宣布聯合競選官網上線一事，姚文智說，會不會太慢半拍，丁守中都選20年，現在才做這個？

談到自己的網路宣傳之道，姚文智說，已經提了很多政策，就像昨天民進黨新北市長參選人蘇貞昌受訪提到「百倍都更」，與自己在去年12月17日提出的「地殼改造運動」，不謀而合；盼雙北未來可共同推動，以相同速度、同樣魄力合作，不論是社會住宅或都更進程，都會讓大家滿意，未來雙北可以創造37兆的產值，是值得追求的方向。他強調，打選戰若只是在技術、噱頭上較勁，市民很快會看破手腳。