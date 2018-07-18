錄音檔藏未爆彈？消息人士：汪海清對國發院售地案應不了解。圖為前總統馬英九。（資料照）

2018-07-18 13:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署上週偵結三中案，起訴前總統馬英九等人，國發院土地弊案則另案偵辦中；週刊報導，中投前總經理汪海清告訴檢察官，關鍵錄音檔還有未爆彈，其中可能包括馬涉嫌賤賣國發院土地弊案，恐將震撼政壇；對此，消息人士透露，汪是中投的人，國發院土地案主要是國民黨高層在處理，汪對此應不甚了解；北檢則強調偵查不公開，不予回應。

週刊報導，檢方在中投公司、中投前總經理汪海清住處，找到超過300片關鍵錄音，汪在偵訊時告訴檢察官：「錄音光碟還有其他的，最好不要看（聽），不然會震撼政壇！」週刊因而懷疑，這批錄音光碟很可能錄到檢方正在偵辦的國發院土地賤賣案，恐讓全案隨時有爆炸性的發展。

然而，據消息人士透露，汪海清是中投公司的總經理，當時負責替馬處理三中交易案，但國發院土地交易案，主要是由國民黨行管會高層與元利建設議價，就此看來，汪對於國發院土地交易案應不甚了解，此外，錄音內容是否包括國發院土地交易案議價過程，也仍待進一步釐清。

北檢偵辦國發院土地交易案，取得當年國民黨行管會高層與買家元利建設所簽的「議價備忘錄」，懷疑行管會為達成當時黨主席馬英九提出的黨產處理時間表進度，才在談妥合約的6天內突然減價4.2億元；由於相關報價內容均有呈報中常會，由馬英九議決，北檢將全力釐清馬究竟有無主導降價售地一事。

國民黨為籌措黨工退休金經費，2005年4月12日正式標售中興山莊土地共2萬3759坪，該案原有30多家廠商領取招標單，後來卻5度流標，只有元利建設一家出價；同年8月17日，國民黨與元利簽訂議價備忘錄，談妥以總價42.5億元讓售，但6天後的簽約日，國民黨竟又自降4.2億元，讓檢方懷疑其中有故意賤賣情形。

檢方目前已傳訊多名相關人士釐清交易過程，包括當初代表國民黨與元利建設蔡姓副總議價的行管會前高層鄭國禎，綜合相關證述，檢方發現國民黨或其黨營事業的名下資產，處分決策權都是掌握在黨主席手中，連戰擔任黨主席期間5度未簽售地公文，馬卻在就任不到一個月後，就讓該案降價到38.3億元成交，與國民黨最初預期的65億元賣價相比，價差高達26.7億元，不排除馬就是關鍵性決策角色。

據了解，元利當初是以土地變更後，須額外負擔9.4億元土地增值稅為由殺價，行管會考量該土地多次招標，只有元利建設有興趣，疑為避免談判破局，使馬主席提出的黨產處理時間表跳票，才會同意再降價4.2億元求售。

此外，時任行管會主委張哲琛曾上簽向馬英九報告，指該地經5次標售，僅元利建設一家出標，為因應國民黨當前財務需求，擬以總價42.5億元讓售，當時馬批示回覆「悉」，加上國民黨在馬上任後不久就召開中常會討論售地事宜，北檢認為馬全程掌握該交易的議價狀況。