立委訪美拚外交 將拜會眾議員羅伊斯等人

立法院跨黨派立委利用休會期間拜訪美國。（取自民進黨立委蕭美琴臉書）

2018-07-18 12:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴帶領的立法院跨黨派國會聯誼會16日啟程訪美，行程預計拜訪美國國會台灣連線成員、眾議院外委會主席羅伊斯（Ed Royce）等人。蕭美琴今在臉書貼文表示，訪團行程緊湊，「連轉機都在聽簡報」，盼能透過交流對話進一步瞭解美國各界對亞洲貿易與安全議題的態度。

隨團出訪的民進黨立委劉世芳也在臉書貼文表示，台美國會議員訪問團第一天主要是拜訪參、眾議員，首要議題是「台美貿易談判」及「區域經濟發展」；劉世芳說，由於美國國會議員仍在會期中，與立委會面的議員們，經常談到一半就要準備發言或表決，她戲稱，美國會議員與台灣立委一樣，都是「勞力密集產業」。

訪團預計在16日至21日訪問美國，根據民國107年立法院「台美國會議員聯誼會」訪美團行程，訪美團也將與眾院「國會台灣連線」共同主席哈波（Gregg Harper）及成員餐敘，並在18日視察駐美代表處，參加駐美代表高碩泰安排的歡迎晚宴暨僑宴。除拜會美國國會議員外，訪美團也將拜會美國行政部門官員及智庫學者，並於21日返抵台灣。

此次訪美團成員有台美國會議員聯誼會會長、民進黨立委蕭美琴，及副會長、國民黨立委江啟臣，還有國民黨立委呂玉玲、林麗蟬、蔣萬安，以及民進黨立委劉世芳、林俊憲、余宛如等跨黨派立委。