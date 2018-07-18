週刊爆標公家案違背承諾 時力選將黃智姍澄清

2018-07-18 12:35

〔記者林欣漢／新北報導〕時代力量新北市第十選區（金山、萬里、汐止）議員參選人黃智姍本月初剛獲提名，今天就有平面週刊報導，黃智姍家族經營旅行社標公家標案逾5800萬元，違背不包工程的承諾，對此，黃智姍澄清，取得標案過程皆遵照政府採購法合法的投標程序，希望有心人立即更正錯誤言論，並向社會大眾道歉。

平面週刊指出，時代力量參選人有不收紅包不包工程的承諾，但黃智姍和母親一起經營旅行社，3年內標得145件公家標案，金額逾5830萬元，「賺了鈔票又要選票。」

黃智姍澄清，她和家人從事旅遊業已近20年，在承接政府機關的旅遊標案上，皆遵照政府採購法合法的投標程序，參與招標程序而取得標案。她也非旅行社負責人，僅是協助家裡公司的業務。如今為了選舉，牽扯到家人，覺得相當遺憾且不捨家人受到如此對待。正告有心人立即更正其錯誤言論，並向社會大眾道歉，以正視聽，切勿自誤。

黃智姍表示，在投入新北市議員選舉後，已不涉入任何旅行社業務，完全遵守所簽署的「堅持改革的5大保證承諾書」，絕不會違背對全體台灣人民的承諾。

黃智姍強調，為了建立清廉政治，她宣示當選後做專職的議員，不兼職更不承接任何政府標案，亦樂見藍綠兩黨候選人跟進，作出相同承諾。