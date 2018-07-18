丁守中：盼「貪婪老人」4個字從台灣社會絕跡

2018-07-18 12:19

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前提醒海選應試者面對重陽敬老金議題，不要批評反對者「你們就是貪婪的老人，他們他媽就是沒拿到1500不爽啊，所以不投給柯文哲，你罵他，他更不爽了」，外界「貪婪老人」四字各種解讀。國民黨台北市長參選人丁守中今天於臉書指，什麼樣的市長會為政治利益，去煽動年輕人和老人的世代對立和仇恨，「台北市最不需要的，就是煽動世代對立的市長」、「希望「貪婪老人」這四個字，從台灣社會永遠絕跡。」

丁守中指，從總統蔡英文到柯文哲都在鼓動世代對立，反問「台灣真有嚴重的世代不公平問題嗎？」他引用前財政部長許嘉棟文章，指這一代努力留下給下一代的淨資產高達200兆元，稱為「國富淨額」，平均每人擁有854萬元，絕不會有留下淨負債讓年輕人及未來世代負擔的事。

丁守中說，這一代的年輕人當然面臨他們的挑戰，大家都要全力幫助他們，但絕不該為了政治利益，用貶抑上一代，甚至煽動世代對立的手段，因此他希望「貪婪老人」這四個字，從台灣社會永遠絕跡。

柯文哲競選團隊日前公布影片，其中為柯文哲與應試者對談，「你要讓他覺得說，你們就是有理想的，（像）我們台北市垃圾分類隨袋徵收，領先全台灣廿年，為了建立整個台灣長久的老人福利系統，你們願意做一個示範、模範」、「你要是講說你們就是貪婪的老人，你們他媽就是沒拿到一千五百不爽，所以不投給柯文哲，你罵他，他更不爽了」