捍衛空防第1線 3型主力戰機首批女飛官亮相

空軍飛官蔣惠宇、蔣青樺、范宜鈴、學官郭馨儀（由右至左）。（記者涂鉅旻攝）

2018-07-18 11:47

〔記者涂鉅旻／台東報導〕空軍三型主力戰機女飛官亮相！駕駛IDF經國號戰機的空軍第一聯隊范宜鈴上尉、駕駛幻象2000戰機的第二聯隊蔣青樺上尉、駕駛F-16戰機的蔣惠宇上尉通過各項飛行考驗，正式成為戰機飛官，三人皆認為，女性想成為飛官，和男性須面對的考驗一致，也因同袍的相互扶持，進而成為捍衛天空第一線的勇士。

范宜鈴表示，雖外界會問，女生和男生有何不同、身體是否較無法負荷，但她認為不會，畢竟須承受的壓力、課程訓練任務都一樣。而當飛行員對她而言，是從小嚮往之事，夢想啟程後，就只是比別人更踏實完成，她對於能擔任戰機飛官相當榮幸。

蔣青樺說，她家住在桃園國際機場附近，從小就有飛行夢，而對她而言，駕駛戰機能做出更特別的飛行動作，非常「浪漫」，而法國製幻象戰機也是浪漫、優雅的戰機。對於艱辛的受訓過程，蔣青樺認為，身邊的同儕很重要，遇到困難時會互相詢問幫忙、分擔公差，除長官會給予鼓勵，個人自信與時間管理工作亦相當重要。

父親與兄長為軍人的蔣惠宇表示，飛行為她自身的夢想，她也喜歡挑戰自己，能完成挑戰很開心，她認為，男女差別並不大，「男生、女生都會犯錯」，有無認真想做事比較重要。為何選擇駕駛戰機？蔣惠宇說，「要飛就飛最好的」，為達成抗G力標準，也須做多一點重量訓練。

除三名戰機飛官，第七聯隊中尉飛行官郭馨儀也正擔任F-5戰機飛行學官，未來也有機會擔任戰機飛官。