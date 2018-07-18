日教材提早將釣魚台列領土 中官媒痛批「慣用伎倆」

日本文科省17日宣布，將提前修改教科書內容，把「釣魚台列嶼為日本固有領土」的歷史觀念正式納入教材。（歐新社）

2018-07-18 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕台、日、中因釣魚台主權問題爭執不下，日本文部科學省17日宣布，提前在2019新學年修改多個科目教科書內容，將主權爭議的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）列為日本領土，引發中國官媒不滿，刊文怒嗆此乃日本當局慣用伎倆。

根據日本《共同社》報導，文科省17日公布將從2019學年度起實施的「過渡措施方案」，在地理、歷史及公民等科目中，提前將「尖閣諸島（釣魚台列嶼）、竹島（南韓稱獨島）為日本固有領土」的概念納入教材，強調前述地區不存在主權問題。

對此，中國官媒《環球網》今天刊文痛批日本又搞小動作，要求日方應尊重歷史事實，停止挑釁，並以正確的歷史觀教育年輕一代。文內並強調，任意竄改教科書，推卸戰爭責任均為日本當局善用的伎倆，譴責並要求日本應立即修正上述作法。

《環球網》更稱，早在2014年初，日本文科省就曾修改審定標準，要求設計近現代史課綱時應基於政府見解的表述，而文科省審閱的教科書內容更充分反映日本政府立場，一改過去按照專家研究成果等學術事實進行編撰的做法，竄改歷史的作法行之有年。

我國外交部今天上午回應表示，釣魚台列嶼為中華民國的領土，是我政府一貫立場。中華民國（台灣）擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因為任何國家於相關教科書中將該列嶼收錄為領土，而有任何改變。