阿扁受訪談黃信介 直言「沒信介仙就沒阿扁」

2018-07-18 09:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁昨天接受紀錄片導演訪談心目中的黃信介主席，並用一句話形容黃信介，阿扁說，信介仙是阿扁的政治導師，沒有信介仙就沒有後來的阿扁。

新勇哥物語的勇弟今指出，今年8月20日是「台灣民主之父」黃信介主席、信介仙90歲冥誕生日，小邱和「流氓教授」阿不拉導演負責拍攝黃信介記錄片，7月17日特別訪問阿扁談心目中的黃主席，訪談題目包括1.黨外時期黃信介對黨外民主運動的貢獻、

2.美麗島時期黃信介所扮演的角色、3.民進黨時期擔任兩屆主席的黃信介對黨對政大環境所產生的影響及4.用一句話形容黃信介這個人。

勇哥直言，信介仙是阿扁的政治導師，沒有信介仙就沒有後來的阿扁，他並分享信介仙與阿扁，逢9必有大事發生。如1969、1979、1989、1999。

1969年，才進到台大商學系就讀的少年阿扁，聽了立委增補選候選人黃信介政見發表會，決定休學重考台大法律系。

1979年，美麗島事件發生，黃信介立委被捕下獄並褫奪立委資格，最年輕的阿扁律師為黃信介辯護。

1989年，阿扁當選立委，是第一個推動廢除刑法100條的委員，也是促使國會全面改選的261號大法官會議解釋的領銜提案人。

1990年，李登輝總統特赦黃信介等9位美麗島事件當事人，阿扁隨即為黃信介回復立委公職奔走爭取，最後提出283號大法官會議解釋，讓黃信介得以復職。而老委員也在261號的解釋下，全部在1991年底退職。

1991年9月27日，黃信介委員回到離開12年的國會殿堂，發表台灣立法院史上最經典的演說，回復立委之日就是辭去立委之時。告別舊時代，走向新社會。

1999年，黃信介主席在台大醫院辭世。民進黨總統候選人阿扁是信介仙生前最後一個對話的人。信介仙跟阿扁說的最後一句話「你會登基」（意思就是說會當選總統）。

勇弟指出，勇哥今分享阿扁談信介仙改變他的一生，對於阿扁棄商從法，再棄法從政過程相當好奇﹔勇哥則說，精采的還在後頭呢﹗

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