大群館99門牌免繳房屋稅？段宜康：我家廁所也要門牌！

台北市議員簡舒培昨指稱大群館20年來收取租金，卻從未繳過房屋稅。民進黨立委段宜康也在臉書粉專撰文，表示他也要替自家臥室、廁所等，向北市府申請門牌。（資料照）

2018-07-18 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員簡舒培昨於議會質詢時，指出大群館被分割出99個門牌，因每戶面積小、現值低於10萬，20年來收取租金，卻從沒繳過房屋稅。對此，民進黨立委段宜康也在臉書粉專貼文，揚言要替自家臥室、廁所等，向北市府申請門牌。

臉書粉專「段宜康」在文中表示，他住在屋齡快50年的電梯大樓，因房屋價值逾10萬，「每年都還在繳房屋稅」。段質疑侯友宜「這棟才21年的大房子，為什麼不必課房屋稅？」

段宜康推估，「以台北市購屋出租的投資報酬率不到2%來推算，侯董每年收租2千萬，這棟大房子市價應該在10億以上」。段不解地說「屋齡才21年、市價10億以上的大房子，因為拆成99個門牌，這21年來就都不必繳房屋稅」，那他也要去向北市府申請，「我家的臥室、餐廳、廚房、廁所都要有自己的門牌啦！」

簡舒培昨提到，按照房屋稅計算公式，大群館若是單一門牌，應繳6萬4388元，1998年落成至今應繳121萬5000多元，但大群館被切割成99個門牌，依據房屋稅條例第15條第1項第9款規定，現值10萬以下不用繳交房屋稅。

簡舒培認為，又昱公司將大群館租給文化大學，收取租金卻無需繳稅，直呼不合理。台北市長柯文哲表示這是法律漏洞，國民黨議員戴錫欽提醒他用詞要精準，柯認同便改口附和「是合法節稅」。

對於簡舒培的質疑，侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回應，又昱公司已公布大群館每個門牌的每張發票、繳稅資料，包括土地稅、營業稅與營利事業所得稅等，均依法繳交、沒有逃漏稅問題，並指民進黨若不懂稅法，可請教國稅局。