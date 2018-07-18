空勤直升機加油加到油槍零件掉進油箱 外包新人苦背黑鍋

一架海豚直升機在加油時發生疏失，油槍前端的蓋子隨著油料掉進油箱，事後該機被迫送修，不過出包的吳姓加油助手表示自己被公司解雇，而且公司出事之後就把事情推給他。圖為空勤總隊同型直升機，與本新聞無關。（資料照）

2018-07-18 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕駐地為台中清泉崗機場的內政部空中勤務總隊第二大隊，一架造價1.2億元的海豚直升機在加油時發生疏失，油槍前端的蓋子隨著油料掉進油箱，事後該機被迫送修，不過到職不到1個月就出包的吳姓加油助手表示，自己被公司解雇，而且公司出事之後就把事情推到他身上。

根據《蘋果日報》報導，這起油槍零件掉落油箱的意外發生於今年5月26日，當時王姓、吳姓2名中油外包人員開著油罐車要幫海豚直升機加油，加油的是到職未滿1個月的吳姓助手，若按程序執行加油作業，應由兩人一同進行，空勤教官在一旁監督，不料還是發生烏龍事件。王姓人員發現油槍零件遺失後，空勤教官趕緊喊停，隊部人員確認油槍前端的蓋子掉入油箱，只能暫時讓直升機停飛，等候廠商進行檢修。

空勤總隊總隊部葉姓主管證實，當時的確有發生油槍蓋掉落事件，並聲稱是「空勤教官主動發現後」喊停，經過內視鏡確認油槍蓋在油箱內，該直升機已交給廠商維修，廠商取出零件後，沒有產生維修費用，也沒有影響到非安。

不過根據吳姓助手說法，他指出在6月底就被公司通知解僱，沒想到這些事通通推給到職不到1個月的他，而且沒有教育訓練，資深同事也不管他，根本是幫所有人背黑鍋。台灣中油台中營業處邱姓主管則說，2名加油的人員是勞務承攬人員，當時疑似一人站一邊，沒有交叉確認才會發生意外，事後「實際加油人員」已立即調離台中機場航油站，另名人員因主動發現疏失，空勤總隊檢討公文還特別肯定他，僅有口頭告誡處分。