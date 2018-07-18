馬被不當黨產條例起訴？黨產委員斥朱立倫瞎扯

台北地檢署偵結三中交易案，認定前國民黨主席馬英九賤賣黨產，依「證券交易法」特別背信等罪予以起訴。新北市長朱立倫17日受訪卻說，馬被不當黨產條例起訴，遭黨產會委員駁斥瞎扯。圖為黨產會大樓。（資料照）

2018-07-18 05:51

〔記者何玉華／新北報導〕台北地檢署偵結三中交易案，認定國民黨前主席馬英九賤賣黨產，依「證券交易法」特別背信等罪予以起訴。新北市長朱立倫17日受訪卻表示，馬是被不當黨產條例起訴，起訴內容很多是羅織的；對此，黨產會委員痛批，朱一再傳遞錯誤法律概念，將「證券交易法」瞎扯成不當黨產條例。

朱立倫聲稱，三中案讓大家看到一個事實，並沒有任何不當的一塊錢進入馬英九口袋，起訴內容看起來很多是羅織的，而且是用現在的不當黨產條例來起訴、追究過去的責任，法官應該可以還馬英九清白。

黨產會委員駁斥，馬前總統、朱立倫市長一再宣稱北檢是以「黨產條例起訴」云云，但其實網路查詢法規非常方便，黨產條例全部共34個條文，全不涉及刑責，「手機一查，即可驗證，一再傳遞錯誤法律概念，非法治國家之福！」

黨產會委員也提及，針對民族、民權、國家發展三基金會，已認定為國民黨的附隨組織，黨產會在今年曾3次發函邀請國民黨前主席朱立倫到會說明，可惜朱都以「市政繁忙」為由未到。