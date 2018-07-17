賴揆：用水開源恐更困難 需精進節流

2018-07-17 21:16

〔記者李欣芳／台北報導〕面對今年降雨量偏少，行政院長賴清德今天表示，今年相較於過去1、20年，是乾旱較為嚴重的1年，但未發生過去乾旱引起水車運水的現象，顯示「開源、節流、調度及備援」四大策略已有成果，穩定供水成效明顯。不過，他說，水庫清淤應納入穩定供水計畫。此外，由於未來開源恐更顯困難，需持續精進節流。

至於提高用水效率，賴揆請經濟部持續以大數據掌握企業用水情形，協助用水大戶改善用水效率，推動產業升級。

賴清德今天主持加速投資台灣專案會議，聽取經濟部「加速投資台灣解決缺水執行成果與檢討」報告後表示，今年雖是乾旱較為嚴重的1年，但未發生過去乾旱引起水車運水的現象，顯示「開源、節流、調度及備援」四大策略已有成果，穩定供水成效明顯。對於經濟部、台灣自來水公司及水利署全體同仁的努力表示感謝與肯定。

經濟部表示，穩定供水方案各項工作已陸續完成並發揮供水功能，以107年度為例，可增加每日73萬噸水源，明年度將可再增加每日27萬噸水源及南北水源調度管線，供水穩定將可大幅提升。

經濟部強調，氣候變遷造成豐枯更加懸殊，降雨愈難預測，將持續與農委會共同推動枯水期農業節水，優先辦理嘉南及新竹水庫等灌區一期作轉旱作。