新夜市快倒光？ 新北市府自評「完勝」蘇貞昌

2018-07-17 21:48

首次上稿 19:40

更新時間 21:48

〔記者陳心瑜／新北報導〕許多新北夜市吹起熄燈號，民進黨新北市議會黨團今年五月底在市政總質詢時批新北市長朱立倫是「夜市殺手」，今天又有媒體就此議題詢問藍綠新北市長參選人看法，雙方隔空交鋒，而新北市政府市場處則大動作發出聲明「新北市府打造優質夜市，完勝蘇前縣長無作為」。蘇貞昌陣營晚間回應，認為市府是「見笑轉生氣」，要求市府為「栽贓抹黑、移花接木」道歉。

新北市政府聲明指出，針對民進黨候選人蘇貞昌批新北為「夜市殺手」，新北市府反駁蘇前縣長時代無作為，共有六點聲明。

聲明指出， 蘇前縣長時代從未有合法夜市之作為、市府制定法制、加強夜市行銷、 新北夜市全國評比優，而且中央觀光政策轉變，導致人潮不再。

新北市經濟發展局長張峯源更指蘇貞昌「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，為「夜市鴕客」，蘇前縣長執政時代並無夜市具體執行成效，僅以鴕鳥心態面對夜市問題視而不見。

批市府「見笑轉生氣」 蘇辦：從未稱「夜市殺手」

不過，蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞則澄清「蘇貞昌從未以『夜市殺手』指稱市府」，並出示蘇貞昌今天早上接受媒體提問的逐字稿佐證，表示新北市政府顯然「見笑轉生氣」，刻意栽贓抹黑、移花接木，要求新北市政府道歉。

黃韋鈞強調，新北這幾年陸續有三重星光夜市、板橋文創夜市、樹林大安夜市、新莊輔大夜市關閉，有為負責的政務官會思考如何協助攤商改善生意，但主管相關業務的經濟發展局長，不檢討政策不當，卻一味將推給攤商、推給觀光客數量減少。