中市議會動用表決 三讀通過追加減預算

國民黨團為了沒有保住預算而向市民鞠躬道歉。（記者張菁雅攝）

2018-07-17 21:08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度第一次追加減預算案今日在市議會臨時會經過表決後完成三讀，這次原本歲出淨追加94.7億元，三讀通過95.2億元。特別的是，國民黨議員過去都要求刪減預算，這次卻是不同意市府追減預算，並為沒有幫市民保住重要預算而道歉。

台中市今年度第一次追加減預算案中，歲出淨追加94.7億元。國民黨團書記長李中指出，市府這次提出的追加預算共100.9億餘元，追減預算共6.2億元，而今年度總預算才在2月完成審查，市府當時強調每項預算都很重要，錢都用在刀口上，經過4個月，言猶在耳，市府竟提出追減預算，其中長照10年計畫、汙水下水道、育兒津貼等攸關民生預算。

國民黨團列出77項追減案，要求逐條表決。經過政黨協商，朝野意見分歧，議長林士昌裁示逐條進行記名表決。藍綠黨團各自動員，民進黨團得到無黨籍議員奧援，人數佔優勢，最後有61案通過追減，16案被否決。

不同意追減項目金額合計4765萬餘元，包括育兒津貼、原住民建構及修繕住宅相關經費、警察局微型攝影機影像儲存設備建置案等，其餘5.7億元均通過追減。另外，委員會審查預算時也刪減其他項目共9萬9千元，追加減預算案最後三讀通過95.2億元。

市府表示，這次提出的許多追減項目，多為配合中央預算變動做適時調整，預算皆依必要性合法編列，可受公評，並隨時視實際狀況做滾動式調整，以確保每分預算均能用於刀口上、發揮最大效益。

其中，育兒津貼因中央最終實際核定的補助減少，市府相對應減少編列；長照計畫則是追減補助費，並同步追加業務費、資訊設備費；汙水下水道因有工程結餘款，經中央核定可調整至其他工程，依規定在不同科目辦理追加與追減。