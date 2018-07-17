陳建仁：台灣須在變局中找機會 盼台商引薦國外來台投資

2018-07-17 21:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕副總統陳建仁今天下午在台中市出席第25屆亞洲台商總會年會閉幕典禮時指出，世界政經局勢劇烈變化，台灣以對外貿易為經濟發展主力，必須在變局中找機會，在各國政府積極對外招商之際，盼透過台商長期經營建立的人脈引薦國外商業團體來台考察或投資，為台灣企業發掘更多商機。

陳建仁說，面對世界政經局勢劇烈變化，以對外貿易為經濟發展主力的台灣，必須要具備彈性，還有應變的能力，必須在變局中找到機會，並在區域安全及經貿事務上扮演更積極的角色。

他說，政府提出的ODA政府開發研究計畫，就是提供新南向國家及邦交國投資，協助推動當地的基礎建設及經濟發展的重要計畫，有助提升台灣與友好國家的關係，更有助我國業者爭取全球商機。

陳建仁說，在各國政府積極對外招商之際，廣布全球的台商正可以扮演促進國內產業發展的重要角色；為配合新南向政策的亞太經貿布局及對外戰略，期盼透過台商在國外長期經營建立的人脈，引薦國外商業團體來台考察或投資，為台灣企業發掘更多商機，協助台灣經濟走向全球化，同時也協助台商國內創新事業擴展海外商機，開拓海外市場。

陳建仁說，遍布全球的台商是台灣競爭力的寶貴資產，也是台灣活力的延伸，許多台商除自己在事業領域上能逆勢闖出亮眼成績，更難能可貴的是很多都願意善盡己力，不計得失回饋僑居國家及台灣社會，他代表政府感謝海外台商永遠做台灣最堅強的後盾，也盼台商給台灣更多支持與鼓勵，為國家發展繼續努力。