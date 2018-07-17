酸姚文智LINE僅5千人追蹤？ 柯P：學姊會有50萬

2018-07-17 19:12

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午於議會施政報告，近日質詢「無極限」台北市議員童仲彥，談到柯的官方LINE帳號有19萬人追蹤，問為何民進黨市長參選人姚文智只有5000多人？柯起先還說「不知道」；童追問「官方帳號5000人很難嗎？」未料，柯回應時卻酸溜溜地說「我看『學姊』（柯幕僚黃瀞瑩）開（官方帳號）的話，很快就50萬人」。

台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖日前為了索取柯文哲「一日幕僚」等市政宣傳影片預算資料，在辦公室聽柯幕僚「學姊」黃瀞瑩報告預算、並且開直播，但沈反遭柯粉質疑「在辦公室質詢、好大官威」；這場論戰也意外讓「學姊」更紅。

童仲彥下午於議會先質詢柯文哲對總統蔡英文年金改革看法？柯回應，這事情（年金改革）20年前就要做，現在說真的怎麼做都不對；但柯似乎不想多談此議題，左右觀望官員席的市府人員。童立刻炒話題問柯「幹嘛一直看『學姊』」？

童仲彥又問柯文哲LINE官方帳號多少人追蹤？柯文哲回說，19萬9982人，但有2萬人退掉。童問為何姚文智官方帳號只有5000人追蹤？柯回說，不知道，而他的臉書追蹤人數本來就很大，人就被帶過去追蹤他的LINE。童追問「官方帳號5000人很難嗎？」未料，柯回應，「我看『學姊』開（官方帳號）的話，很快就50萬人。」

童仲彥接著又提到國民黨市長參選人丁守中今早於國民黨部宣布官網上線，還吃香蕉、芭樂，柯反問為何要吃香蕉？豈料，童一搭一唱說，猴子吃香蕉，丁學網紅學得四不像，在網路上被酸是學人精。

童仲彥再問柯文哲「怎麼看國民黨新北市長參選人侯友宜搭公車？」柯似乎不知如何回應，僅表示他自己每天搭公車。童追問「他（侯）忘記刷悠遊卡，你知道嗎？」柯立刻「呵呵哈哈」在議場狂笑，接著說明他現在學乖，上車都會注意公車上標示是要上車刷卡、還是下車刷卡。