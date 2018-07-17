堅持「學姊」是苦肉計 王世堅罵柯P「邪惡俗辣」！

2018-07-17 18:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖日前索取市長柯文哲「一日幕僚」等市政宣傳影片預算資料，在辦公室聽柯幕僚「學姊」黃瀞瑩報告、並開直播，反被柯粉在網路上質疑「在辦公室質詢、好大官威」，並灌爆沈臉書。王世堅今下午於議會質詢時護自己的主任，並砲火連珠罵柯，「操控網軍」、「新型態網路霸凌」，「跟納粹黑衫軍一樣」、「惡劣」、「邪惡俗辣」！

王世堅一口咬定，柯文哲「心不善良」，他的辦公室主任向市府索資詢問用了多少資源跟網紅合作拍片宣傳，結果市府只提供預算金額，未給明細，語焉不詳，他的主任要求市府新聞聯絡人、承辦官員答覆，結果市府派一個「無辜不知情」的「學姊」來踢館，分明是搞苦肉計。

北市府發言人劉奕霆立刻上備詢台，但才說「議員、議員...」就被王世堅轟「沒你講話的份！」質疑市府當時還通知媒體直擊報導。劉回說「議員我們沒通知媒體」；王再回嗆「沒你講話的份！」此時，柯文哲口氣有些嚴肅3度對王說，「指控人家要有證據、你又不讓人家回答」；王再嗆，劉奕霆就是罪人、就是劉奕霆叫媒體過去他辦公室，還將劉轟回官員席。

王世堅罵柯文哲，「民眾選你當市長，不是當皇帝，你操控網軍，極盡網路霸凌，你的網軍順柯者生、逆柯者亡，這樣行為做法跟納粹黑衫軍一樣」、「柯市長你過去沒參與台灣民主運動，沒怪你，但新型態網路霸凌，操控網軍，製造世代對立，我沒辦法原諒你！」

王世堅接著表示，他索資發現北市府編列790萬元預算做網路行銷，包括台客劇場、呱吉、蔡阿嘎等，形同公然拿公帑做個人政治宣傳，完全跟是風馬牛不相干，還罵柯「你就是沒本事才搞這種東西。」

「你要聽我講嗎？」柯文哲回王世堅，北市府做宣傳網路行銷廣告，不用傳統媒體，如他自己跟網紅拍影片沒有花錢（北市府預算），王所指的是局處市政宣傳廣告。但王反嗆，柯用「市政宣傳」四個字包裝自己，公器私用、「我瞧不起你！惡劣！邪惡的俗辣走著瞧！」

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  • 「學姊」黃瀞瑩（中）17日陪同市長柯文哲赴市議會施政報告。但市議員王世堅再為了黃瀞瑩向他辦公室主任說明預算執行卻被網友砲轟一事，痛罵柯文哲「操控網軍」、「新型態網路霸凌」。（記者劉信德攝）

    「學姊」黃瀞瑩（中）17日陪同市長柯文哲赴市議會施政報告。但市議員王世堅再為了黃瀞瑩向他辦公室主任說明預算執行卻被網友砲轟一事，痛罵柯文哲「操控網軍」、「新型態網路霸凌」。（記者劉信德攝）

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