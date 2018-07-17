堅持「學姊」是苦肉計 王世堅罵柯P「邪惡俗辣」！

2018-07-17 18:18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王世堅辦公室主任沈志霖日前索取市長柯文哲「一日幕僚」等市政宣傳影片預算資料，在辦公室聽柯幕僚「學姊」黃瀞瑩報告、並開直播，反被柯粉在網路上質疑「在辦公室質詢、好大官威」，並灌爆沈臉書。王世堅今下午於議會質詢時護自己的主任，並砲火連珠罵柯，「操控網軍」、「新型態網路霸凌」，「跟納粹黑衫軍一樣」、「惡劣」、「邪惡俗辣」！

王世堅一口咬定，柯文哲「心不善良」，他的辦公室主任向市府索資詢問用了多少資源跟網紅合作拍片宣傳，結果市府只提供預算金額，未給明細，語焉不詳，他的主任要求市府新聞聯絡人、承辦官員答覆，結果市府派一個「無辜不知情」的「學姊」來踢館，分明是搞苦肉計。

北市府發言人劉奕霆立刻上備詢台，但才說「議員、議員...」就被王世堅轟「沒你講話的份！」質疑市府當時還通知媒體直擊報導。劉回說「議員我們沒通知媒體」；王再回嗆「沒你講話的份！」此時，柯文哲口氣有些嚴肅3度對王說，「指控人家要有證據、你又不讓人家回答」；王再嗆，劉奕霆就是罪人、就是劉奕霆叫媒體過去他辦公室，還將劉轟回官員席。

王世堅罵柯文哲，「民眾選你當市長，不是當皇帝，你操控網軍，極盡網路霸凌，你的網軍順柯者生、逆柯者亡，這樣行為做法跟納粹黑衫軍一樣」、「柯市長你過去沒參與台灣民主運動，沒怪你，但新型態網路霸凌，操控網軍，製造世代對立，我沒辦法原諒你！」

王世堅接著表示，他索資發現北市府編列790萬元預算做網路行銷，包括台客劇場、呱吉、蔡阿嘎等，形同公然拿公帑做個人政治宣傳，完全跟是風馬牛不相干，還罵柯「你就是沒本事才搞這種東西。」

「你要聽我講嗎？」柯文哲回王世堅，北市府做宣傳網路行銷廣告，不用傳統媒體，如他自己跟網紅拍影片沒有花錢（北市府預算），王所指的是局處市政宣傳廣告。但王反嗆，柯用「市政宣傳」四個字包裝自己，公器私用、「我瞧不起你！惡劣！邪惡的俗辣走著瞧！」

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