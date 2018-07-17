軍官自稱中國人還批執政荒謬 立委：機票不貴慢走不送

2018-07-17 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕前軍官邱裕弘曾為了從軍向大法官會議聲請釋憲，之後雖順利服役，但日前卻突然在臉書發文稱「當今執政的一切荒謬，絲毫不值得守護，因為我是中國人，中國人不能為分離主義而戰」，並為此選擇退伍。立委王定宇今對此怒嗆，「去問問『中華人民共和國人』能不能釋憲？」、「機票不貴、慢走不送！」

邱裕弘於99年間報考國軍預備軍士官考試，國防部卻以邱曾在94年因車禍案件觸犯過失傷害罪的前科為由，不准他報名，邱在提行政訴訟敗訴後聲請釋憲，之後邱的釋憲案過關，國防部不得再以邱觸犯過失罪為由拒絕報考，邱也在104年到107年服3年制專業軍官班，上個月役滿正常退伍。

不過日前邱裕弘在《臉書》發文，稱「當初從軍是因為相信中華民國的存在不止在過去，對於整個中國的未來仍有其意義，作為中國人實行民主的示範」，並指分離主義讓這一切都失去意義，批評「「當今執政的一切荒謬，絲毫不值得守護」，他只能選擇退伍，「因為我是中國人，中國人不能為分離主義而戰。」

王定宇為此在《臉書》發文怒嗆，要不要「去問問中華人民共和國人能不能釋憲？去Google一下寫個08憲章草案的劉曉波下場為何？去查查中國解放軍退伍軍人在北京上訪、鎮江陳抗的下場？」並狠批邱裕弘，這麼愛說自己是「中國人」，「別光說不做，機票不貴、慢走不送！」