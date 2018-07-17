張千駿獲民進黨徵召 參選花蓮市長

2018-07-17 17:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨花蓮市長參選人出爐！民進黨花蓮縣黨部日前完成改組，主委、執評委與縣代表今天舉行首次會議，決議徵召花蓮子弟張千駿參與花蓮市長選舉。42歲的張千駿是花蓮在地鳳林人，花蓮高中、政治大學資訊管理系畢業、交通大學傳播研究所碩士，曾是立委鄭運鵬的助理、奧美公關公司副總監，學經歷豐富，年輕世代初試啼聲，雖然是場硬戰，張千駿則是義無反顧，表示有翻轉決心。

民進黨花蓮縣黨部新任執評委員首次會議，針對上一屆完成年底黨公職人員作業再一次進行檢討補強，其中花蓮市長人選一事則是今天會議重點，事實上張千駿參選市長過程早已運作多時，直到今天新任執委會議，才請張千駿到場針對「參選市長」為題進行演講說明。據轉述，張千駿今天在執委會議上對民進黨栽培表示感謝，他說退伍後到擔任國會助理與研究員，感受民進黨栽培年輕人的用心，他是土生土長花蓮人，願意代表黨投入花蓮市長選舉，他會全力以赴繼續努力。

張千駿曾擔任過臺灣港務公司總經理室督導、立法委員鄭運鵬國會辦公室主任、民進黨中央黨部政策會副研究員，民進黨考量張千駿年紀、背景學經歷等與現任花蓮市長魏嘉賢相仿，有利年輕世代選票的成長。執委會除確定徵召張千駿參選花蓮市長，另，徵召花蓮市第五選區原住民市民代表陳秀蘭、徵召花蓮縣第五選區平地原住民縣議員謝東穎。