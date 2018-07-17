「長頸鹿煙囪」重現？ 柯P：有爭議不必急著畫回去

木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」。（台北市環保局提供）

2018-07-17 17:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕木柵焚化廠大煙囪的兩隻長頸鹿日前無預警遭市府粉刷掉，市府對外表示預計要將煙囪圖案換成台灣藍鵲，引起市民與網友爭議，怒喊「還我長頸鹿」！台北市議員王欣儀今天於北市議會質詢時問柯文哲，時隔一個月，也辦過地方說明會，是否要將長頸鹿漆回去？柯P回應，有爭議不必急著畫回去，有跟研考會討論，還要重新檢討公民參與的機制。

王欣儀日前質疑市府將長頸鹿漆掉過程草率，新圖案也未有各界共識就私自決定，形同剝奪市民共同歷史記憶，要求市府未來煙囪新圖案應公開評選。

王欣儀今天於議會再度質疑此事，環保局長劉銘龍說，已到地方辦過說明會，蒐集地方意見，局內將開會討論木柵焚化廠煙囪圖案，有方案會向府方報告，「要準備的資料很多，當年長頸鹿的圖案都沒有草稿了，在行政上也要整體考量」。

柯文哲則說，問題在市府有討論過，那些市政議題要進行公民參與也要重新檢討，不可能每件事情都要辦說明會、公聽會，行政效率很重要。他還說，「有爭議不必急著畫回去」，我有跟研考會主委王崇禮討論，公民參與機制也要重新討論。